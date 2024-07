Polícia Civil e Militar prendem três em operação contra disparos e tráfico em Sete Quedas

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar, realizada no último sábado (20), resultou na prisão de três indivíduos em Sete Quedas. A ação, desencadeada após diversas denúncias de disparos de arma de fogo na cidade, visava acabar com a prática que aterrorizava os moradores.

A operação foi deflagrada após diversas denúncias anônimas indicando que dois suspeitos em um Volkswagen Gol e uma Toyota SW4 branca estavam realizando disparos em vias públicas. Com o apoio de duas equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG), a polícia intensificou as diligências para localizar e prender os suspeitos.

Durante as buscas, os veículos denunciados foram localizados e, ao tentarem abordar os ocupantes, os suspeitos fugiram para o Paraguai. Na sequência das investigações, a Polícia Militar localizou um dos suspeitos, de 29 anos, em seu veículo Gol na Rua Castro Alves. Na abordagem, foram encontradas 13 munições de calibre 9mm, o mesmo calibre das cápsulas de bala encontradas em locais públicos da cidade.

O outro suspeito de ter realizado os disparos, de 32 anos, foi abordado próximo à Delegacia e também preso. Ele já havia sido preso anteriormente por porte de fuzil e estava sob medida de recolhimento domiciliar noturno.

Na casa do homem de 32 anos, a equipe policial encontrou 420 gramas de maconha do tipo "skunk". E a irmã, do suspeito assumiu a propriedade da droga e foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Na residência do homem de 29 anos, também foi encontrado um colete balístico de origem estrangeira, o que configurou o crime de contrabando, e ele foi autuado por esse crime.

*Com informações da PCMS