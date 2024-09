Práticas ESG abrem espaço para oportunidades e perenidade dos negócios 

A sigla em inglês ESG - Environmental, Social and Governance - cada vez mais presente no dia a dia das empresas, significa Ambiental, Social e Governança. Apesar do termo internacional, na prática, as ações ESG são mais comuns do que se imagina em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil.

Segundo o professor associado à Fundação Dom Cabral, Pedro Lins, muitas empresas já praticam ações nessa esfera de gestão e nem sabem. Além disso, outra confusão comum, segundo o consultor, mentor e conselheiro com vasta experiência e vivência internacional em ESG, Sustentabilidade, FIB, Liderança e Governança Corporativa é acreditar que as práticas ESG são apenas para grandes corporações.

Em Campo Grande, a convite da RS Gestão Empresarial, associada à Fundação Dom Cabral, Lins conversou com empresários sobre oportunidades e perenidade dos negócios. Acompanhe a entrevista completa.