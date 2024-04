Pré-candidata busca aliança política e fala de herança administrativa

A prefeita de Campo Grande e pré-candidata à reeleição, Adriane Lopes, do Partido Progressistas (PP) foi a quinta entrevistada da rodada promovida pela Rádio CBN Campo Grande em parceria com o Jornal Correio do Estado.

Durante a sabatina, Adriane falou sobre os desafios da gestão municipal e das ações que tem feito para enfrentar os problemas financeiros e administrativos da Capital.

Há dois anos à frente da prefeitura, Adriane destacou que logo no início da gestão precisou retomar serviços parados e/ou comprometidos pela economia pós-pandemia da Covid-19. “Hoje, muitas obras que estão paradas ainda são em consequência dessas situações. Quando eu assumo, temos obras paradas e judicializadas que aguardavam a liberação para serem retomadas e recontratadas, tendo que ser relicitadas”, destacou.

Questionada sobre a obra na Praça dos Imigrantes, que teve início no mês de agosto de 2023 e, no mesmo dia, teve publicada a ordem de serviço para a paralisação da obra, Adriane explicou que a empresa assumiu o serviço e, imediatamente, solicitou o realinhamento de preços.

Declarada candidata de direita, conservadora, Adriane tem buscado o apoio do Partido Liberal (PL). E, entre as ações para esta aproximação, a pré-candidata tem participado de manifestações nacionais com a presença do ex-presidente, Jair Bolsonaro.

A respeito de sua ausência à agenda pública do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Campo Grande, no dia 12 de abril, a prefeita disse que já tinha outro compromisso em São Paulo com a senadora Tereza Cristina, quando recebeu o comunicado oficial do evento.

Sobre os problemas na saúde pública, no transporte coletivo, na pavimentação das ruas de Campo Grande, Adriane disse que dois anos de mandato não são suficientes para colocar a 'casa em ordem' mas que ações estão sendo implementadas e novos projetos serão lançados nas próximas semanas.

