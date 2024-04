Pré-candidata defende bandeira da saúde e reforça concorrer pleito como titular

A atual superintendente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) Rose Modesto, do União Brasil, foi a quarta participante da rodada de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura de Campo Grande promovida por uma parceria entre a Rádio CBN Campo Grande e o Jornal Correio do Estado.

Rose falou sobre alianças partidárias, principais bandeiras defendidas e gestão administrativa. Professora de formação, a pré-candidata já foi vereadora, deputada estadual, vice-governadora do estado e deputada federal.



Durante a sabatina, a pré-candidata afirmou que o setor da saúde será a sua primeira prioridade na administração pública da capital sul-mat-grossense, caso vença o pleito de outubro deste ano.

Continue Lendo...

“Temos dois bilhões de orçamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então uma gestão eficiente, qualificando os atendimentos, melhorando a saúde preventiva, deve melhorar esta situação [...] temos 70 unidades de saúde, seis em atendimento 24 horas, 10 ambulâncias, mas o que tem não está funcionando como deveria. Então com um atendimento de gestão, de saber aplicar onde realmente precisa, com o atendimento na saúde primária, com os agentes de saúde da família na ponta, vai reduzir a pressão na média complexidade nas unidades de saúde”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as sugestões para a saúde, Rose destacou que pretende investir em uma Central de Telemedicina. “Nos últimos anos, este setor cresceu 170%. Então, é importante olhar para isso, investir também em tecnologia do Sisreg (Sistema de Regulação). O cidadão tem o direito de saber onde está na fila, precisa dar mais transparência”.

Atualmente, como superintendente da Sudeco, que faz parte da administração federal, explicou que suas bandeiras políticas são alinhadas por suas convicções, independentes de alinhamento ideológico partidário. “Enquanto deputada federal, já votei em projeto de direita, pelo voto auditável e de esquerda, com o vale gás. E votei porque era o melhor para a população”, completou.

Questionada se confia nas urnas eletrônicas, dentro do processo eleitoral, a pré-candidata frisou que sim. No entanto, ao defender o voto auditável destacou que transparência nunca é demais.

Sobre o arco de alianças, Rose Modesto explicou que tem conversado com vários partidos que não lançaram candidaturas próprias como PRD, PDT e DC, mas também com partidos que apresentaram possíveis nomes e que podem fechar parcerias até as convenções partidárias. Assediada para concorrer a vice em projetos políticos de adversários, Rose reafirmou que concorrerá como titular.

Acompanhe a entrevista completa.





CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500