Pré-selecionados no Prouni têm até quarta-feira para comprovar documentos

Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) têm até esta quarta-feira (14) para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição e garantir a bolsa de estudos. A iniciativa, que oferece bolsas integrais e parciais em instituições de educação superior privadas, recebeu mais de 1,8 milhão de inscrições neste ano.

O resultado da primeira chamada foi divulgado em 31 de julho no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para comprovar as informações fornecidas durante a inscrição, os candidatos podem entregar a documentação pessoalmente ou encaminhá-la virtualmente às instituições de ensino. A documentação deve ser registrada pelo coordenador do Prouni na instituição e um comprovante de entrega deverá ser fornecido ao candidato.

Além disso, as instituições precisam registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos no Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni) e emitir os termos de concessão de bolsa ou de reprovação até sexta-feira (16). Algumas instituições podem exigir processos seletivos adicionais, porém, sem custo para os candidatos.

O Ministério da Educação (MEC) alerta que a responsabilidade de verificar os horários e locais de comprovação é do candidato, e a não apresentação ou perda do prazo resultará na reprovação automática.

O cronograma segue com a divulgação da lista dos candidatos pré-selecionados para a segunda chamada em 20 de agosto, com prazo para apresentação de documentos até 30 de agosto. Os candidatos não selecionados nas duas chamadas anteriores podem manifestar interesse na lista de espera de 9 a 10 de setembro. A lista de espera será publicada no Sisprouni em 13 de setembro.

Em 2024, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 651.483 bolsas, entre integrais e parciais, para um total de 910.419 candidatos inscritos.

O Prouni, criado em 2004, oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Para bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal per capita não pode ultrapassar um salário-mínimo e meio (R$ 2.118). Para bolsas parciais, a renda familiar não deve exceder três salários mínimos (R$ 4.236).

*Com informações da Agência Brasil