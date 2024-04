Preço da mandioca é favorável ao produtor

A oferta de mandioca industrial e de mesa, segue restrita no país, fortalecendo a precificação. Parte do cenário atual está ligado ao clima, com as chuvas no início da última semana que permitiram o avanço da colheita de mandioca em algumas regiões produtoras, mas prejudicaram os trabalhos em outras.

De acordo com o Cepea, o volume ofertado segue limitado, com a demanda pela matéria-prima mais firme, principalmente pelas farinheiras, que têm buscado aumentar o esmagamento.

Estimativas do Cepea indicam queda de 14% na quantidade de moagem registrada nas fecularias na última semana, o que elevou a ociosidade industrial para a média de 51% da capacidade instalada.

Confira a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: