Preço da soja recua forte com expectativa de maior oferta global na nova safra

Após a apresentação do relatório de oferta e Demanda, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, confirmar na última segunda-feira, uma estimativa maior de produção de soja norte-americano em 124,9 milhões de toneladas (4,2 mi de ton acima do anunciado em julho), o mercado em Chicago desabou, apresentando fortes quedas no acumulado da semana e afetando o preço da oleaginosa no Brasil.

No Brasil o mercado contou, há duas semanas, com ótima oportunidade de vendas para a soja 2023/24, com o mercado disponível tendo o dólar como o principal aliado, com a moeda norte-americana negociada acima de R$ 5,70 o preço em Mato Grosso do Sul atingiu R$ 125,00 por saca de 60 quilos. Nesta quarta-feira o mercado fechou a R$ 110,00 a saca em MS.

Continue Lendo...

Ouça a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: