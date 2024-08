Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) mostra que os preços do algodão em pluma estão em queda e operam abaixo dos R$ 4 por libra-peso, o que não era observado desde o final de julho.

De acordo com pesquisadores do Cepea, a maior disponibilidade interna e os enfraquecimentos das cotações externas e da paridade de exportação são os fatores de pressão. A liquidez no spot continua sendo limitada pelos desacordos quanto a preço e/ou qualidade dos lotes disponibilizados.

Além disso, com boa parte da safra 2023/24 comprometida, cotonicultores seguem focados no cumprimento de contratos a termo.

*Com informações do Cepea