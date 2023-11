Prédio arrojado oferece moradia inteligente em Campo Grande

Um empreendimento que promete inovar a maneira como o campo-grande se relaciona com o novo jeito de morar. Além de uma infraestrutura inovadora, o ‘Vista’ entrega à cidade o conceito de moradia inteligente.

De acordo com a diretora-executiva da SBS Empreendimento, Phaena Spengler, o investimento oferece uma gama de serviços em um único lugar, com a possibilidade de aluguel por temporada.

“O Vista ele já foi idealizado para esse novo modelo de negócio que busca maior rentabilidade com aluguel para os proprietários. São apartamentos compactos numa localização excelente, no coração do Jardim dos Estados, perto de tudo com serviços que garantem a conveniência de quem vai morar ou locar”.

O espaço pode ser alugado por poucos dias ou até mais seguir a temporalidade de um contrato de locação tradicional, por um ano. Acompanhe a entrevista completa.