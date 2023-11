Prefeitura de CG deve se posicionar hoje à tarde sobre destino das famílias

As famílias da comunidade Mandela, cenário de incêndio na quinta-feira (16), devem receber hoje posicionamento da Prefeitura de Campo Grande sobre como ficará a situação delas. A informação é da prefeita Adriane Lopes (PP), “Acreditamos que hoje no fim da tarde teremos um posicionamento”, declarou em entrevista à imprensa, durante o velório do jovem Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos – morto na praia de Copacabana no Rio de Janeiro na madrugada de domingo (19).

Adriane Lopes pontuou que as equipes da prefeitura prestam atendimento às famílias. “São 187 famílias cadastradas. Desde o primeiro momento, 100 famílias já estavam com processo com regularização, vamos avançar com as que têm documentação [...] aqueles que já estão com documentação e os que tiveram os barracos atingidos terão prioridade”, disse a prefeita.

O caso - O incêndio teve início por volta das 11h de quinta-feira (16). Rafaela de Amorim relatou o quanto ficou desesperada ao ver que havia perdido o tudo o que tinha. Emocionada, a doméstica relembra os momentos de pânico.

"Do nada todo mundo começou a sair correndo, falando que tava vindo fogo, tava vindo fogo. Todo mundo tentando juntar balde d'água, correndo, estourando mangueira. Como nós sofremos porque não tem água, falta água todo dia, então ninguém conseguiu apagar o fogo e ele veio vindo de barraco em barraco. O que o povo conseguiu tirar de lá foram só os botijões de gás [...] Eu perdi tudo, queimou tudo, conquistei um monte de coisa trabalhando e agora perdi tudo", desabafou Rafaela.

