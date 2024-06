Pressa está isolando as pessoas, alerta Carpinejar

O escritor Fabrício Carpinejar, foi entrevistado pelo Jornal CBN CG. Em uma conversa exclusiva ele falou sobre capacitação para gestores públicos com o tema Transformação pelo afeto: que ninguém mais seja invisível ao seu lado.

“Estamos nos isolando pela pressa e não damos a devida atenção para quem está ao nosso lado, não somente no trabalho, mas em casa também. A família costuma receber as nossas sobras, o que sobra do nosso dia, o que sobra da nossa noite, o que sobra do nosso tempo, o que sobra do nosso ânimo [...] Não tem como desenvolver resultados sem olhar para a pessoa”.

Autor de 51 livros, mais de 900 exemplares vendidos e mais de duas dezenas de prêmios literários, entre eles dois Prêmios Jabuti, Carpinejar é um dos palestrantes mais requisitados do país para falar sobre motivação, ética corporativa, liderança e afeto.

"No dia a dia não sabemos como as pessoas estão, não sei se estão se segurando emocionalmente, se estão dormindo ou não. Como é possível ser produtivo com sono, sem dormir", exemplificou.

Durante a conversa, ele falou sobre a influência de Manoel de Barros em seus estudos, e agradeceu a solidariedade dos sul-mato-grossenses ao povo gaúcho impacto pelas chuvas no mês de maio. Acompanhe a entrevista.