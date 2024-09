Previsão indica tempo estável em Mato Grosso do Sul

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta quinta-feira (5) indica tempo estável, com sol e aumento de nebulosidade. Ainda, destaca-se a probabilidade de chuvas, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Devido ao avanço da frente fria, também deve ocorrer uma leve queda das temperaturas. Apesar do calorão dar trégua em algumas áreas do Estado, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte e bolsão.

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira, Campo Grande amanhece com 20°C e chega aos 30°C ao longo do dia. Em Dourados, a mínima é de 15ºC e a máxima de 27ºC. Ponta Porã, na região Sul-Fronteira, tem mínima de 15°C e máxima de 21ºC. No leste, Anaurilândia apresenta variação entre 18ºC e 31ºC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Bolsão, os termômetros em Paranaíba marcam 19ºC inicialmente e atingem 38ºC nos horários mais quentes, já Três Lagoas tem mínima de 20°C e máxima de 35ºC. No município de Coxim, no Norte, a mínima prevista é de 23ºC e a máxima de 37ºC.

Na região pantaneira, os valores em Corumbá variam entre 22ºC e 28ºC, enquanto Aquidauana tem 20°C pela manhã e 31ºC à tarde. Na região sudoeste, a mínima em Porto Martinho é de 17ºC e a máxima chega aos 25ºC.

*Com informações do Cemtec/MS