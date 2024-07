Previsão para hoje é de muito sol e tempo seco

O sábado (20) será de muito sol, tempo seco e baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o aviso laranja para baixa umidade do ar no estado e alerta para risco de incêndios florestais e à saúde, fazendo referência a ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Em Campo Grande, a umidade ficou em 41% durante a madrugada, com temperatura de 21,6ºC e sensação térmica de 19ºC. No momento mais quente do dia, a temperatura hoje não deve passar dos 32ºC. A mesma prevista para Três Lagoas.

Continue Lendo...

No Norte do estado, em Coxim; no Pantanal, em Corumbá; e em Porto Murtinho, no Sudoeste, a máxima deve ser de 35ºC. Para Dourados, na região Sul, o aviso é amarelo, indicando perigo potencial para baixa umidade do ar, baixo risco de incêndios florestais e à saúde. A máxima para o município deve ser de 30ºC.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG