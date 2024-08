PRF apreende maconha em carro clonado do Incra em Sidrolândia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.435 kg de maconha em duas ocorrências distintas na manhã desta segunda-feira (12), em Sidrolândia (MS). Três pessoas foram presas.

Na primeira ocorrência, durante fiscalização na BR-060, os policiais abordaram um carro com adesivos do Incra. Ao verificar as placas, foi constatado que o veículo era clonado. O condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga, mas foi alcançado após perder o controle do veículo.

Dentro do carro, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha. O motorista confessou ter pegado o veículo em Maracaju e estava a caminho de Campo Grande. Além da droga, foi constatado que o carro era produto de roubo/furto desde julho deste ano em Ribeirão Preto (SP).

Em outra abordagem, os policiais abordaram uma picape e, ao sentirem um forte odor de maconha, realizaram uma vistoria no veículo. Foram encontrados diversos fardos de maconha e um galão com 17 kg de sementes da droga. O motorista e uma passageira foram presos e informaram ter saído de Ponta Porã com destino a Campo Grande.

*Com informações da PRF