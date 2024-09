PRF realiza maior apreensão de maconha do ano em Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou na última sexta-feira (27) um carregamento de 28 toneladas de maconha, em Amambai. A apreensão se destacou como a maior realizada pela corporação em 2024 e a quinta maior de sua história. O motorista do caminhão, que transportava a droga oculta em meio a uma carga de milho, declarou que o destino final seria o estado do Rio Grande do Sul. Ele foi preso em flagrante e encaminhado às autoridades competentes.

A abordagem ao veículo ocorreu durante uma operação de fiscalização, baseada em análises de inteligência da PRF. A ação fazia parte de uma investigação conjunta com o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados, que apura crimes relacionados a roubo de cargas. A droga estava distribuída em dois semirreboques e totalizou 28.280 quilos.

Além do trabalho da PRF, a operação contou com o apoio logístico do Exército Brasileiro, por meio da 4ª Brigada de Cavalaria, em Amambai. A apreensão em Mato Grosso do Sul integra uma série de ações realizadas ao longo da semana. Somente nos últimos cinco dias, a PRF tirou de circulação mais de 52 toneladas de maconha em todo o país. Outra grande apreensão, ocorrida na quinta-feira (26) na divisa entre Paraná e São Paulo, resultou na interceptação de 14 toneladas da droga.

*Com informações da PRF