Primeiro fim de semana de julho terá mudanças no clima em MS

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS) indica mudanças no tempo neste final de semana. Neste sábado (6), devido à aproximação de uma frente fria, há probabilidade de aumento de nebulosidade e queda nas temperaturas, principalmente nas regiões Sudoeste, Sul e Sudeste do estado.

Além disso, o tempo ainda permanece firme. “Os ventos estarão bem variáveis entre o quadrante Sul e Norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h”, pontua o Cemtec.

Continue Lendo...

A umidade relativa do ar deve aumentar aliviando o tempo seco. Nos últimos dias, Mato Grosso do Sul tem sido um dos locais mais secos do país. Campo Grande foi a segunda capital mais seca no Brasil nessa sexta-feira (5), com índice de apenas 18%.

Na região de Sonora, no Norte do estado, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou apenas 14% de umidade no ar. No sul do estado, Amambai registrou 15% e , na Costa Leste, Três Lagoas teve índice de 16% de umidade relativa do ar.

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê índice de umidade do ar extremamente baixo neste sábado, podendo chegar aos 15% em Campo Grande, o que exige cuidados com a hidratação do corpo.

A temperatura máxima na Capital será de 31°C. Os termômetros em Dourados chegam aos 30°C ao longo do dia. Na região Sul, os valores em Ponta Porã variam entre 13°C e 24°C, já Iguatemi tem mínima de 17°C e máxima de 26°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram 32°C nos horários mais quentes do dia. Coxim, na região Norte, atinge 34°C à tarde.

Próximos dias

No decorrer deste domingo (7), o ar frio de origem polar avança sobre Mato Grosso do Sul. O grande contraste térmico entre esse ar frio e o ar muito quente, que ainda predomina sobre o Centro-Oeste do país, vai permitir a formação de bastante nebulosidade sobre o estado.

Mas a previsão de chuva ainda é somente para o sul de Mato Grosso do Sul, região entre Porto Murtinho, Dourados, Sete Quedas e Ponta Porã, onde a sensação de frio permanece o dia todo, com temperatura mínima em torno dos 10°C. Nas outras áreas do estado, pode ocorrer uma ligeira queda da temperatura, mas a sensação ainda será de calor o dia todo neste domingo.

Em Campo Grande, as temperaturas começam a cair a partir de segunda-feira (8), quando a máxima não deve passar dos 23°C, com probabilidade de chuva.

Nos municípios do Sul do estado e da fronteira com o Paraguai, a tendência é de tempo chuvoso no início da semana. Já a região de Corumbá deve ter uma segunda-feira com baixa temperatura, céu nublado e chuvisco.

Na terça-feira (9), a previsão é de chuva em grande parte do estado, principalmente no Centro-Sul e Leste do estado. Também está prevista chuva para a região do Pantanal, mas com pouco volume, não sendo suficiente para reverter o quadro de seca na região.