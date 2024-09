Primeiro shopping da Capital vai se transformar em complexo multiuso

O primeiro e maior empreendimento no setor de shopping center em Campo Grande está em fase de aprovação de projetos e licenças para as obras de expansão, previstas para começar em pouco mais de um ano.

"A gente inicia a obra provavelmente no fim de 25, início de 26, com um prazo de 18 meses para finalizar a obra de expansão, que é um prazo muito rápido", afirma Wilson Lobo, gerente de Operações do Shopping Campo Grande, que neste ano de 2024 completou 35 anos de implantação na capital sul-mato-grossense.

De acordo com o projeto em andamento, a previsão é construir uma torre para abrir mais 150 lojas e outras quatro torres comerciais, sendo duas residenciais e um hotel, além de implantar mais 600 vagas de estacionamento, todas cobertas. "A gente não vai falar mais Shopping Campo Grande, mas do complexo multiuso que o shopping vai se transformar", destaca Lobo.



Com a expansão do setor de lojas e restaurantes, o shopping passará a reunir cerca de 350 empresas do varejo. A gerente de Marketing do shopping, Gabriela Alves, informou que, além de gerar mais dois mil empregos diretos, a expansão do empreendimento vai colocar a unidade de Campo Grande em destaque no país.

"Existem shoppings no Brasil que tem essa média de 120 a 150 lojas. Então, basicamente, é um shopping novo. E, na perspectiva que eu posso dizer enquanto marketing, enquanto gerente de marketing, é que a gente quer se posicionar para continuar sendo o principal centro de compras do estado", enfatizou Gabriela.

