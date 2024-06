Primeiros campeões dos Jogos Escolares da Juventude de MS são definidos

O primeiro bloco dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, etapa de 12 a 14 anos, foi finalizado neste domingo (9), em Campo Grande, com a definição dos campeões em oito modalidades; atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica).

Um dos grandes destaques foi a jovem judoca Camilly Ribeiro, de 13 anos, natural de Corumbá. Treinada por seu pai desde os 3 anos, Camilly demonstrou grande paixão pelo esporte e vibrou com a conquista. “Eu estou muito feliz, não sei como explicar. Eu não sei o que faria se meu pai não estivesse lá. É o meu segundo ano nos Jogos Escolares, no ano passado eu fiquei em terceiro lugar”.

Luiz Paulo Ribeiro, pai e treinador de Camilly, não conteve a emoção. “Eu sou atleta de judô desde os meus 10 anos de idade e consequentemente isso, eu me formei em Educação Física, passei no concurso de corumbá e voltei pra minha cidade natal onde eu comecei o trabalho com essas crianças”, apontou.

Outro talento que brilhou nas competições foi Kemilly Iara de Almeida Costa, de 13 anos, de Costa Rica. A atleta conquistou o primeiro lugar no pentatlo do atletismo, uma prova que soma os resultados em 80 metros com barreiras, salto em altura, arremesso do peso, 600 metros e salto em distância.

Kemilly pratica atletismo há apenas um ano e, em 2023, já havia conquistado o segundo lugar nos Jogos Escolares. Emocionada, ela relata sua trajetória e planos para o futuro: “Com a competição eu pude saber do meu potencial, esse talento que eu tenho pra correr. E esse ano eu fui com o intuito de ganhar o primeiro lugar. Eu fiz essa promessa pra mim mesma, com muito esforço, eu consegui ficar em primeiro lugar. Agora treinar bastante, me esforçar para poder representar o estado no brasileiro”, relatou a atleta.

O diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Paulo Ricardo Nuñez, ressaltou a importância deste primeiro bloco: “Encerrar esse primeiro bloco, com tanta adesão dos atletas e grandes disputas, é muito importante para os Jogos Escolares, que vem mostrando um avanço no que diz respeito à qualidade das disputas”, afirmou.

A partir desta terça-feira (11), os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul dão início ao segundo bloco de competições, prometendo ainda mais emoção e disputa entre os jovens atletas do Estado.

Confira os resultados do primeiro bloco dos Jogos da Juventude:

*Com informações da Fundesporte