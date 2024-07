Projeto de gestão público-privada do HRMS será apresentado ainda neste semestre

Até o final do ano, o executivo estadual pretende concluir o estudo técnico, econômico-financeiro e jurídico sobre a viabilidade de implantação de uma parceria público-privada (PPP) para a gestão do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e também de outras unidades hospitalares no interior do estado.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, nesta quinta-feira (18), o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, disse que "a partir desse estudo técnico, da finalização desse estudo, é que nós vamos compreender se esse negócio é viável para o estado e também para o parceiro". Mesmo assim, o titular da SES-MS já projeta a PPP como melhor modelo para melhorar o atendimento do SUS no HRMS.

"Eu despacho periodicamente lá no Hospital Regional e pude observar as inúmeras deficiências estruturais do hospital", afirmou Simões.

Entre os modelos de gestão hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS), em particular as PPPs, o Estado vem buscando informações em hospitais públicos de outros estados onde esse tipo de parceria já foi implantada. Um deles é o Hospital do Subúrbio, em Salvador-BA, que teve a primeira experiência de PPP nessa área no país.

O secretário de Saúde de MS destacou que a unidade hospitalar da Bahia é hoje um exemplo de como fazer a parceria dar certo e quais erros devem ser evitados nesse caminho. Simões enfatizou ainda que os conselhos de saúde, municipal e estadual, não serão prejudicados com esse novo modelo de gestão.

