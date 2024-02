PT junta os cacos

Diálogo desbloqueado. Foi assim a reação do deputado federal Vander Loubet para recuar da posição em defesa do apoio do PT à ex-deputada federal e atual superintendente da Sudeco, Rose Modesto, do União Brasil, para prefeitura de Campo Grande. Agora, ele e o deputado estadual Zeca do PT, deixaram as diferenças de lado e estenderam as mãos para a deputada federal Camila Jara.

Os dois decidiram apostar em Camila na disputa pela prefeitura, mesmo discordando da forma da escolha feita pelo partido. Na prática, o recuo de Vander e Zeca só aconteceu porque Rose não colaborou. Ela não respondeu a menhum aceno deles. Isso foi enfatizado por Vander, que tinha interesse de abraçar o nome de Rose junto com Zeca.

Continue Lendo...

A falta de reação de Rose abriu o caminho para o entendimento no PT. "Havia um bloqueio no diálogo. Esse diálogo foi desbloqueado e a Camila será a nossa candidata a prefeita", justificou Vander à sua mudança de posição, depois da Rose não responder seus acenos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas deixou uma brecha para, lá frente, o PT fechar aliança com partidos de outros campos ideológicos. Um desses partidos seria justamente o União Brasil de Rose Modesto por já estar no Governo Lula.

E nessa confusão toda no PT, Camila venceu a queda de braço com os cardeais do partido. Ela bateu de frente com Vander e Zeca e até mobilizou a cúpula nacional do partidos e ministros para quebrar a resistência ao seu nome.

Confira na íntegra: