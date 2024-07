Público 60+ recebe atendimento especializado no Procon MS

Uma relação de consumo equilibrada exige acompanhamento das instituições de defesa do consumidor e esclarecimento por parte de quem adquire produtos e serviços. Mesmo assim, sobram exemplos de abuso e assédio excessivo por parte das empresas, especialmente, aos consumidores na faixa de 60 anos ou mais.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o secretário-executivo do Procon/MS, Ângelo Motti explicou que de olho neste tipo de situação a instituição tem desenvolvido o trabalho personalizado aos idosos no estado.

"Nós percebemos que pessoas com mais idade se sentiam constrangidas de expor numa sala pública de ficar expondo a situação deles, principalmente as com mais idades vítimas de golpe, ou aquelas com dificuldade sensorial, tem pouco audição. E ela acaba se expondo muito porque ela fala alto e pede para falar mais alto, aí ela usa um tempo além que os demais adultos. Os idosos hoje formam 22% dos nossos usuários".

Grande parte dos idosos são vítimas de golpes financeiros. Hoje no Procon o atendimento aos idosos é realizado em uma sala reservada ao público.

Acompanhe a entrevista completa.