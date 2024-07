Qualificação técnica profissional é porta de entrada para jovens no mercado de trabalho

Um dos centros de referência em educação e formação profissional em Mato Grosso do Sul, o Senac, está com inscrições abertas para diversos cursos técnicos nas áreas de: saúde, tecnologia, Segurança no Trabalho, Administração e outras opções.

A gerente de marketing do Senac MS, Juliana Soares, esteve na CBN Campo Grande, nesta segunda-feira (08) e falou da importância da formação de qualidade, da referência para aqueles que desejam uma rápida e eficaz inserção no mercado de trabalho.

Segundo ela, os cursos técnicos têm custo-benefício atrativo para quem deseja encontrar oportunidades de trabalho e emprego a curto prazo de tempo. Ela ainda explicou que o investimento é menor, se comparado ao de uma universidade, e os ganhos do profissional de nível técnico são atraentes.

Em Mato Grosso do Sul, as matrículas estão abertas nas unidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. São cursos em diversas áreas, como na saúde, que contempla: Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Estética, Técnico em Massoterapia, além do requisitado Técnico em Enfermagem e outros. Já na área de tecnologia é possível escolher pelo Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e em outras áreas as opções variam do Técnico em Segurança no Trabalho, Técnico em Administração e outras opções.

Acompanhe a entrevista completa: