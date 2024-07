Quarta-feira será de calor e tempo seco em MS

O tempo deve continuar seco em Mato Grosso do Sul. Para esta quarta-feira (24), a umidade relativa do ar segue em baixa, com aviso amarelo do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) de perigo potencial.

Em Campo Grande, a umidade chegou a 36% durante a madrugada de hoje. A temperatura mínima é de 20°C e a máxima de 32°C.

Em Coxim e Corumbá o dia será ainda mais quente. A temperatura máxima chegará até os 35°C. Em Porto Murtinho, a máxima é de 34°C

Nas duas maiores cidades do interior do estado, o dia também será quente. Em Dourados os termômetros chegarão até os 32°C. Em Três Lagoas a máxima será de 33°C.