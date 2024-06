Queimada ilegal em Anastácio termina em multa para morador

Um morador de um condomínio residencial em Anastácio foi multado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana após realizar uma queimada irregular em seu terreno. O fogo, que começou com a queima de resíduos de limpeza do quintal, se espalhou para uma propriedade vizinha, colocando em risco a segurança de pessoas e animais.

Ao chegar no local, os policiais constataram que o proprietário do terreno havia iniciado a queima de resíduos de forma inadequada, perdendo o controle do fogo. A área queimada totalizou cerca de 800 metros quadrados.

O proprietário foi orientado sobre a legislação ambiental e autuado administrativamente, recebendo uma multa no valor de R$ 2.487,27.

A queima de lixo e outros materiais em áreas urbanas é proibida por lei, especialmente durante a estiagem, quando o risco de incêndios aumenta consideravelmente. Além disso, a fumaça gerada pelas queimadas pode causar problemas respiratórios, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes.

*Com informações da PMA