Quinta-feira amanhece sob neblina e fumaça

Nesta quinta-feira (08) houve uma melhora nos índices da umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul, com aumento de nebulosidade e registro de chuvas em algumas cidades, devido à chegada de uma nova frente fria ao estado.

Em Campo Grande, o dia amanheceu com forte presença de fumaça sobre a cidade e também com céu nublado. Conforme a meteorologia, os ventos atuam do quadrante sul (sul/sudoeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h, informou o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS).

As temperaturas estão em declínio em todo o MS, com alerta laranja, que indica perigo para as baixas temperaturas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Pantanal, a chuva chegou nesta manhã e os focos de incêndios no bioma reduziram em 80% nas últimas 24 horas, passando de pouco mais de 10 mil para 2.222 focos nesta quinta-feira.

"A última chuva significativa no município aconteceu em 16 de abril, então são praticamente quatro meses de muita seca. Hoje conforme a atualização do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) já são 20 mm acumulados", explica a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes.

A frente fria deve permanecer sobre o estado até a próxima gterça-feira e, neste sábado, a temperatura mínima na capital pode ficar entre 4°C e 5°C, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).