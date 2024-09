Quinta-feira será ensolarada em todo MS

Mato Grosso do Sul terá um dia de sol predominante nesta quinta-feira (19), com variação de nuvens, conforme a previsão do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec).

A situação climática é influenciada por um sistema de alta pressão que traz calor e umidade baixa ao Estado. De acordo com o relatório do Cemtec, as temperaturas devem ficar acima da média, com máximas entre 37°C e 40°C.

Continue Lendo...

Os índices de umidade relativa do ar também estão preocupantes, variando entre 10% e 30%. Por isso, é fundamental que a população mantenha-se hidratada, evite a exposição ao sol nos horários mais quentes e umidifique os ambientes internos.

Fora isso, as condições climáticas atuais aumentam o risco de incêndios florestais, tornando imperativo que ninguém ateie fogo, já que isso configura crime ambiental.

No Pantanal e sudoeste, os termômetros devem registrar máximas de 35°C a 40°C. Já nas regiões do bolsão e norte, as máximas alcançam 36 °C a 40 °C, conforme a previsão.

Em Campo Grande, as temperaturas devem chegar aos 36 °C.

Os ventos estarão atuando entre os quadrantes leste e norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas que ultrapassam os 60 km/h em algumas áreas.

*Com informações do Cemtec/MS