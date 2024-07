Quinta-feira tem previsão de temperaturas amenas em MS

As temperaturas seguem baixas em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (11). A informação do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é a de que também estão previstas chuvas de intensidade fraca a moderada principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado.

Ainda conforme o Cemtec, a aproximação de uma frente fria aliada ao intenso transporte de umidade reforça o tempo instável. Na Capital a máxima para hoje deve ficar em 25ºC; Coxim deve registrar máxima de 31ºC ; em Corumbá, 22ºC; Porto Murtinho deve registrar máxima de 15ºC; Dourados 16ºC e em Três Lagoas, a máxima não deve passar os 31ºC.

* Com informações Governo de MS

