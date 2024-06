Receitas gregas: aprenda a fazer com o chef Paulo Machado

Em viagem pela Grécia, o chef Paulo Machado separou quatro receitas da culinária grega para fazer e saborear.

Dakos

Típico da Ilha de Creta, Grécia. É servido como entrada ou refeição leve e rápida e preparado com ingredientes de origem Mediterrânea muito simples: fatia de pão seco ou torradas de cevada, tomate, queijo feta ou mizithra (especialidade cretense parecida com o feta), azeitonas pretas, azeite e orégano. Não requer cozimento, é leve e vegetariano (mas não vegano).

Originalmente uma receita de pobres, atualmente encontra-se no menu de muitos restaurantes. Ao contrário do pão fresco, o paximadi estava disponível em qualquer lugar, tornando-o adequado para, por exemplo, pastores e pescadores, e graças aos seus ingredientes simples, constituía um alimento completo de fácil confecção. A receita exata varia de lugar para lugar. E é preparado com ingredientes muito simples.



Tzatziki

Aqui está uma receita tradicional de tzatziki, delicioso molho grego feito com iogurte, pepino e alho:

Ingredientes:

- 1 pepino grande

- 2 xícaras de iogurte grego

- 2 dentes de alho picados

- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

- 1 colher de sopa de suco de limão

- 1 colher de sopa de hortelã picada (opcional)

- Sal e pimenta a gosto

Instruções:

1. Descasque o pepino, corte-o ao meio e retire as sementes. Rale o pepino e coloque-o em uma peneira. Polvilhe sal sobre o pepino ralado e deixe-o descansar por cerca de 10 minutos para liberar o excesso de água.

2. Enquanto o pepino está descansando, em uma tigela média, misture o iogurte grego, o alho picado, o azeite de oliva e o suco de limão. Mexa bem para combinar os ingredientes.

3. Após os 10 minutos, pressione o pepino ralado na peneira para remover o excesso de água. Em seguida, adicione o pepino ao iogurte temperado.

4. Adicione a hortelã picada (se estiver usando), sal e pimenta a gosto. Mexa bem para incorporar todos os ingredientes.

5. Prove o tzatziki e ajuste os temperos, se necessário. Se preferir um sabor mais intenso de alho ou limão, você pode adicionar mais desses ingredientes.

6. Transfira o tzatziki para uma tigela de servir e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir, para que os sabores se misturem.

7. Antes de servir, você pode regar o tzatziki com um fio de azeite de oliva e decorar com algumas folhas de hortelã fresca.

8. Sirva o tzatziki como acompanhamento para pães, legumes, carnes grelhadas ou como molho para saladas.

Desfrute do seu tzatziki caseiro, um clássico da culinária grega!

Gyros

Aqui está uma receita de do famoso churrasco grego, o Gyros:

Ingredientes:

- 500g de carne de porco picada

- 2 colheres de sopa de azeite de oliva

- 2 colheres de chá de alho picado

- 1 colher de chá de orégano seco

- 1 colher de chá de páprica doce

- 1 colher de chá de cominho em pó

- Suco de 1 limão

- Sal e pimenta a gosto

- Pão pita ou folhas de alface para servir

- Molho tzatziki (opcional)

- Tomate, cebola roxa e pepino em fatias finas para guarnição

Instruções:

1. Em uma tigela, misture a carne de porco picada, azeite de oliva, alho picado, orégano, páprica, cominho, suco de limão, sal e pimenta. Misture bem até que todos os ingredientes estejam combinados.

2. Cubra a tigela com plástico filme e deixe a carne marinar na geladeira por pelo menos 1 hora, ou durante a noite para obter um sabor mais intenso.

3. Pré-aqueça a grelha ou frigideira em fogo médio-alto. Enquanto isso, forme pequenos rolinhos com a carne de porco marinada.

4. Grelhe os gyros por cerca de 5-7 minutos de cada lado, ou até que estejam dourados e cozidos por completo.

5. Retire os gyros da grelha e deixe descansar por alguns minutos.

6. Enquanto isso, aqueça o pão pita ou prepare as folhas de alface para servir.

7. Fatie os gyros e coloque dentro do pão pita ou sobre as folhas de alface. Adicione o molho tzatziki, tomate, cebola roxa e pepino fatiado.

8. Sirva imediatamente e aproveite seu gyros grego.



Salada grega

Ingredientes:

- 2 tomates grandes, cortados em cubos

- 1 pepino médio, cortado em cubos

- 1 cebola roxa média, fatiada

- 1 pimentão verde, cortado em cubos

- 200g de queijo feta, esfarelado

- 1/2 xícara de azeitonas pretas

- 2 colheres de sopa de azeite de oliva

- Suco de 1 limão

- Sal e pimenta a gosto

- Orégano fresco ou seco para polvilhar

Instruções:

1. Em uma tigela grande, misture os tomates, pepino, cebola roxa e pimentão verde.

2. Adicione o queijo feta e as azeitonas pretas na tigela.

3. Em uma pequena tigela, misture o azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta. Mexa bem para combinar os ingredientes.

4. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente para revestir todos os ingredientes.

5. Polvilhe a salada com orégano fresco ou seco.

6. Deixe a salada descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos para que os sabores se misturem.

7. Sirva a salada grega como acompanhamento ou como prato principal. É uma ótima opção para os dias mais quentes!