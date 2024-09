Reposição hormonal para as mulheres

No programa CBN Você Mulher deste sábado (14), a médica Mariana Vilela falou sobre reposição hormonal feminina. O tratamento visa restabelecer os níveis hormonais naturais em mulheres que passam pela menopausa ou climatério. A reposição promove diversos benefícios quando realizada da forma correta e com um especialista que se importe com a saúde da paciente.

"Muitas pessoas confundem a reposição hormonal com o que o pessoal da academia faz para ficar mais forte; isso é abuso de hormônios. A reposição traz para o seu corpo hormônios já produzidos por ele, apenas equilibra isso para que você viva melhor. No caso das mulheres, é indicada para aliviar os sintomas desconfortáveis que acompanham a menopausa, como ondas de calor, ressecamento vaginal e alterações de humor", explica a especialista.

Confira a entrevista na íntegra: