Reunião define ações de combate aos incêndios no Pantanal

Nessa terça-feira (19) foi realizada em Campo Grande uma oficina para debater Ações e Planejamento Integrado para o Enfrentamento dos incêndios Florestais no Pantanal.

O encontro foi no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e contou com a presença de representantes do governo federal ligados ao Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e do Ibama, além dos órgãos estaduais de defesa ambiental.

Essa foi a terceira reunião de alinhamento entre o o Ministério do Meio Ambiente, MS e MT, para estabelecer como vai funcionar no dia a dia as articulações para combate e prevenção de incêndio no Pantanal.

O secretário extraordinário do Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, destacou o objetivo dessa articulação com a esfera federal e estadual.

"Por hora, o foco é articular melhor os recursos disponíveis, porque todos nós sabemos que normalmente os incêndios acontecem a partir de agosto, esse ano ineditamente começou dois, três meses antes. Então isso exigiu da gente uma capacidade de adaptação. Falamos tanto em adaptação às mudanças climáticas, isso vai acontecer cada vez com mais frequência e com mais intensidade. Então a gente tem que se reorganizar no âmbito de um plano operativo integrado, que é isso que a gente está desenhando aqui. Porque o grande desafio é fazer com que os brigadistas cheguem no local, fiquem no local e possam fazer o bom combate no local, além das aeronaves".

O secretário-executivo de Meio Ambiente, Artur Falcette, destaca quais são as necessidades hoje para o combate do fogo. "Esse apoio através de aeronaves, de deslocamentos. A gente sabe que, em muitas localidades do Pantanal, o acesso é um problema, então não é tão simples quanto ter disponibilidade de homens. Nós temos. o Cofre de Bombeiros está bastante estruturado para isso, a gente tem outras instituições atuando na ponta também, como o PrevFogo, do Ibama, então o acesso é importante, esse deslocamento, as trocas de turno".

O principal destaque agora para a região pantaneira é a responsabilização dos incêndios. O Governo do Estado estará atuando na criminalização e investigação dos incêndios, com apoio do governo federal, como afirma o secretário do Ministério do Meio Ambiente, André Lima

"O Governo Federal vai colocar uma lente nos principais focos para avaliar a pertinência de uma ação, inclusive federal, em alguns casos. Porque há casos em que o fogo começa numa área privada, mas ele invade uma terra indígena, ele invade um parque nacional, e depois o prejuízo ambiental para a biodiversidade é um prejuízo considerado como crime ambiental federal. Então nós vamos estar cada vez mais de olho também".

Na próxima semana, a comissão segue para Cuiabá para discutir o cenário no Norte do Pantanal.

