Riedel, a arma de Beto para alavancar pré-candidatura

A quase um mês do início das convenções partidárias para escolha dos candidatos a prefeito, o deputado federal Beto Pereira (PSDB) está usando de todos os instrumentos políticos para ganhar visibilidade eleitoral.

Uma das estratégias já está sendo colocada em prática, que é envolver o governador Eduardo Riedel em sua pré-campanha eleitoral. Ele vem postando vídeos discutindo com Riedel a solução dos problemas de Campo Grande. A participação do governador é uma forma encontrada para tentar alavancar a densidade eleitoral de Beto Pereira. Hoje as pesquisas apontam Beto bem atrás dos seus virtuais rivais como a prefeita Adriane Lopes (PP) e a Rose Modesto (União Brasil).

O ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente regional do PSDB, já tinha dito que Riedel é quem vai atrair votos para Beto em Campo Grande e de outros candidatos do partido no interior do estado.

Hoje o governador é um político mais popular do estado, sobretudo, em Campo Grande, onde o PSDB encontra dificuldades para alavancar votos. A participação de Riedel é a esperança de Beto de carimbar o seu passaporte para o segundo turno das eleições.

O deputado federal vem desde o ano passado percorrendo os bairros de Campo Grande para participar de reuniões com a comunidade. E não perde tempo de criticar a gestão da Adriane Lopes. Ele a tem como sua principal concorrente a ser batida nas urnas.

Azambuja é outro que não perde a oportunidade de atacar a administração de Adriane. E aponta Beto como o político capaz de resolver os problemas crônicos de Campo Grande.

Aliás, Adriane virou alvo de ataques de todos os rivais. Até a moderada Rose Modesto vem criticando com força a administração da prefeita.

