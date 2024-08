Riedel à frente do Codesul e nova agência de fomento são promessas para bom ambiente de negócios

No CBN Finanças desta sexta-feira (02), o economista e colunista, Hudson Garcia avaliou os pontos positivos com a posse do governador Eduardo Riedel, na presidência do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), na quinta-feira (01). No mesmo dia, foi anunciada a criação de uma agência de fomento econômico para o Estado.

Segundo Garcia, este movimento é considerado estratégico para impulsionar ainda mais o ambiente de negócios em Mato Grosso do Sul.

“Promete transformar ainda mais o ambiente de negócios do estado, oferecendo novas oportunidades para empresários locais, sejam de pequeno ou médio porte, e assim, impulsionar o crescimento econômico, só que de maneira sustentável”.

Acompanhe a análise completa: