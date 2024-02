Rivais no palco de Bolsonaro

Os dois principais pré-candidatos da direita em Campo Grande, prefeita Adriane Lopes (PP) e o deputado estadual João Henrique Catan (PL), estiveram na manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, em São Paulo. Os dois disputam o apoio de Bolsonaro para a disputa da prefeitura da Capital.

E essa disputa já criou confusão pelo próprio Bolsonaro. Primeiro declarou apoio a Catan, dias depois o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP) posta um video nas suas redes sociais dizendo que Bolsonaro vai estar no palanque de Adriane. Para mostrar força e sinal de proximidade com Bolsonaro, a prefeita foi receber a ex-primeira-dama Michele no Aeroporto de Campo Grande. Adriane não largou Michele e foi, ainda, participar do evento PL-Mulher. Catan, também, marcou presença.

E os dois acabaram se esbarrando na Avenida Paulista na manifestação de Bolsonaro. Adriane postou um vídeo na Paulista falando sobre a defesa do Estado Democrático de Direito feita por Bolsonaro. Não eram só os dois presentes na Paulista. Os deputados estaduais Lidio Lopes (ex-Patriota), Coronel Davi (PL), Neno Razuk (PP) e Rafael Tavares (PRTB), além do ex-deputado estadual Capitão Contar (sem partido) e dos deputados federais Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL) engrossaram o coro em defesa de Bolsonaro das acusações de liderar a tentativa de golpe no Brasil.

A participação deles no evento é caso pensado. Todos querem uma fatia do eleitorado bolsonarista em Mato Grosso do Sul. Catan é um jovem parlamentar da extrema-direita, já Adriane é uma política da direita moderada. Independentemente de quem será o candidato de Bolsonaro a prefeito de Campo Grande, a ideia é unir todas as correntes da direita no segundo turno.

Hoje a direita está em cacos no estado. Ninguém entende ninguém e nem Bolsonaro sabe quem vai apoiar. Um dia ele fala publicamente em Catan, no outro, em reunião com lideranças políticas do Estado, assume o compromisso de apoiar Adriane.

