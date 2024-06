Sábado será de muito sol e tempo seco em Mato Grosso do Sul

O sábado (22) será de tempo seco, alerta de baixa umidade do ar - entre 15% e 40%, com destaque para as regiões bolsão, Pantanal e centro-norte - e muio calor, em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) no estado, as temperaturas acima da média ocorrem devido a atuação de uma grande massa de ar quente e seco que cobre toda a região do Brasil Central.

Em Campo Grande, os termômetros devem registrar máxima de 31ºC; em Coxim, 34ºC; Corumbá e Aquidauana também devem ter máximas de 34ºC; Porto Murtinho 35ºC; e a máxima em Dourados e Três Lagoas não deve passar de 33ºC.

* Com informações Governo de MS

