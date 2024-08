Sábado será de tempo firme, mas frio persiste em MS

O sábado (10) deve ser tempo firme e com sol em Mato Grosso do Sul, mas o frio ainda deve permanecer. A informação é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) do estado. A máxima deve variar entre 15º C e 22º C e há probabilidade de geada, principalmente na região Sul.

Ainda segundo o Cemtec, o ar frio deve avançar para todas as regiões do estado, podendo gerar recordes de temperatura mínima em 2024 em alguns municípios e, possivelmente, ser a massa de ar fria mais intensa registrada até agora nesse ano de 2024.

O Instituto Nacion al de Meteorologia (Inmet) mantém aviso laranja, indicativo de perigo de declínio de temperatura para boa parte dos municípios de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, os termômetros registraram 5ºC durante a madrugada e a máxima pode chegar aos 19ºC. A sensação térmica na Capital oscila bastante podendo chegar a -3,6ºC, em alguns momentos do dia.

Coxim, no Norte do estado, a máxima deve ser de 25ºC; em Corumbá, no Pantanal, os termômetros devem registrar máxima de 24ºC, enquanto que em Porto Murtinho a temperatura não deve passar dos 22ºC. No Sul do estado, em Dourados, 20º de máxima e em Três Lagoas a temperatura não deve passar dos 22ºC.

* Com informações Governo de MS