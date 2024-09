Safra 2024/2025 promete ser desafiadora, alerta agrônomo

Em entrevista ao CBN Agro, o agrônomo Renan Quisini destacou que a safra 2024/2025 será marcada por desafios e pela necessidade de tomada de decisões precisas por parte dos produtores. Segundo Quisini, o início da safra ocorre muito antes do término do vazio sanitário, com a aplicação de insumos. No entanto, o plantio depende diretamente das condições climáticas, exigindo cautela e monitoramento constante.

Quisini ressaltou que a rentabilidade do produtor não está necessariamente no preço de venda do grão, mas nos custos envolvidos na produção. "O uso de tecnologias avançadas, que ajudam a mitigar o estresse hídrico das plantas, será crucial para aumentar a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade do sistema produtivo", explicou.

Para o agrônomo, nada substitui a presença ativa do produtor no campo. "A safra 2024/2025 será desafiadora, e é fundamental que o produtor esteja ao lado da sua lavoura, avaliando as melhores decisões", concluiu Quisini.

