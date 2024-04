Sebrae Prefeitura Empreendedora anuncia vencedores da etapa estadual em Campo Grande

O anúncio dos vencedores da 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora foi realizado nessa terça-feira (23), em Campo Grande. A premiação é um reconhecimento às boas práticas e experiências de gestão com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios, fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento territorial em Mato Grosso do Sul.

Ao todo foram entregues nove prêmios, um para cada categoria. Escolhidos por 23 julgadores técnicos do estado. Na categoria Cidade Empreendedora o vencedor da noite foi o município de Chapadão do Sul. Para o prefeito, João Carlos Krug, que participa da disputa desde a primeira edição e já foi premiado em outras oportunidades, o projeto contribui para o desenvolvimento inovador da cidade, atraindo novos negócios.

40 projetos foram inscritos na competição deste ano em Mato Grosso do Sul, um recorde no estado.

Outro município vencedor foi Rio Verde de Mato Grosso, na categoria Turismo e Identidade Territorial. Para o prefeito Réus Fornari, a vitória demonstra que a cidade considerada portal do pantanal ainda tem muito potencial para crescer. Ele destacou o trabalho com moradores do município como um dos diferenciais.

Agora, os projetos vencedores serão submetidos à participação da concorrência do prêmio em nível nacional. Para o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, que ficou com o título de Sala do Empreendedor, a expectativa é boa.

Venceram ainda na categoria Simplificação e fomento ao empreendedorismo, Coxim; Compras governamentais: Brasilândia; Empreendedorismo na Escola: Rio Brilhante; Inclusão produtiva: Porto Murtinho; Sustentabilidade e Meio Ambiente: São Gabriel do Oeste e Empreendedorismo Rural: Costa Rica.

Para o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça a iniciativa que está em sua 12ª edição tem fortalecido cada vez mais o pequeno negócio no estado. "Todos esses projetos beneficiam as pessoas do município".

Presente a premiação, representando o governador Eduardo Riedel, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, tecnologia e Inovação, Jaime Verruck destacou a importância do evento para o fomento de negócios. "O grande olhar é o ambiente de negócios, cada município tem esta função".

Os primeiros colocados de cada categoria dos estados serão avaliados pela comissão nacional. A cerimônia final está prevista para ocorrer em junho, em Brasília (DF).

Desde 2001, projetos de prefeituras de MS também foram reconhecidos na etapa nacional da premiação, sendo: Campo Grande (5ª e 7ª edições), Maracaju e Itaquiraí (8ª edição), Nova Andradina (9ª edição) e Chapadão do Sul (10ª edição, e duas premiações na 11ª). Acompanhe reportagem completa.