Segundo julgamento da Operação Omertà começa hoje

Começa nesta segunda-feira (16) o julgamento dos quatro réus acusados da morte do empresário Marcel Colombo, conhecido como “Playboy da Mansão”, em 2018. Este é o segundo julgamento da Operação Omertà, que envolve o também empresário Jamil Name Filho.

O julgamento deve durar quatro dias e será realizado no Tribunal do Júri de Campo Grande. Um dia extra foi reservado para possíveis imprevistos. Estarão no banco dos réus os ex-guardas municipais Marcelo Rios e Rafael Antunes Vieira, além do policial federal Everaldo Monteiro de Assis. Jamil Name Filho permanecerá na Penitenciária Federal de Mossoró, onde cumpre pena por outras condenações, e participará do júri de maneira virtual.

Name Filho, Marcelo Rios e Everaldo Monteiro são acusados de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe, e também por tentativa de homicídio contra Thiago do Nascimento Bento, amigo de Marcel, também baleado no dia do crime. Já Rafael Antunes não teria participado do homicídio, mas é acusado de ocultar a arma utilizada no crime.

Cada parte terá direito a até cinco testemunhas, com horários agendados para depoimentos. Os jurados serão hospedados em hotéis durante a semana do julgamento, sem contato com o público, para garantir a imparcialidade.

Marcel Colombo foi executado a tiros no dia 18 de outubro de 2018, quando estava em um bar da Capital. O crime teria sido motivado por uma discussão que ele teve com Name Filho dois anos antes.

No primeiro julgamento da Operação Omertà, Jamil Name Filho e Marcelo Rios já foram condenados pela execução do estudante de Direito Matheus Xavier. Marcelo foi condenado a 23 anos de prisão, e Name Filho a 23 anos e 6 meses.

