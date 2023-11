Sejuv oferece cursos gratuitos na Capital

Entre os dias 13 e 17 de novembro, a Secretaria da Juventude oferece os cursos gratuitos de Gestor de Tráfego, Auxiliar Administrativo, Marketing Digital, Educação Financeira e Empreendedorismo.

No curso de Gestor de Tráfego, os alunos têm como conteúdo: Introdução a gestão de tráfego, Otimização de conversão, Automação de Marketing, Análise de Dados e Acompanhamento de Desempenho. Já no curso de Marketing Digital será abordado: Segmentação de Público Comprador, Leads, Jornada do Cliente, Funil de Vendas, Plataformas de Divulgação entre outros tópicos.

Podem se inscrever jovens a partir de 15 anos de idade. Para cada curso são oferecidas 60 vagas. As aulas ocorrem na sede da Secretaria da Juventude, que fica na rua 25 de Dezembro, 924 – Edifício Marrakech, 3° andar.

As inscrições podem ser feitas pelo link. Mais informações pelo WhatsApp: (67)3314-3577.

Horários e datas:

Gestor de Tráfego – 13, 14 e 16/11

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Auxiliar Administrativo – 13,14,16 e 17/11

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Marketing Digital – 13,14 e 16/11

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Educação Financeira – 13,14,16 e 17/11

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Empreendedorismo – 13 e 14/11

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande