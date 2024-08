Seleção de estagiários tem inscrições abertas no TJMS

Os acadêmicos interessados no processo seletivo para estagiário nas áreas de Direito e de Serviço Social, na comarca de Coxim, poderão se inscrever, gratuitamente, até o dia 11 de setembro, durante o expediente forense, das 12 às 18 horas, na Secretaria da Direção do Foro, localizada na avenida General Mendes de Morais, 70, Jardim Aeroporto, em Coxim.

Podem participar da seleção acadêmicos regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de Mato Grosso do Sul, que estejam cursando do 1º ao 9° semestre. As provas serão realizadas no dia 22 de setembro, das 8 às 11 horas, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Coxim, situada na avenida Márcio Lima Nantes, Vila da Barra, em Coxim.

O processo seletivo será composto de prova objetiva e dissertativa para o curso de Direito, e de somente prova objetiva para o curso de Serviço Social. A prova objetiva do curso de Direito terá 20 questões, enquanto a de Serviço Social será composta por 30 questões, cada questão com cinco alternativas, havendo somente uma correta.

A prova dissertativa do curso de Direito abordará tema jurídico ligado à atuação do Poder Judiciário, com, no máximo 30 linhas, onde serão essencialmente avaliados o conteúdo da redação e a capacidade de comunicação do candidato. Somente será corrigida a dissertação do candidato que obtiver mais de 50% de acertos na prova objetiva.

O candidato deve se apresentar ao local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. A prova terá duração de até três horas.

A listagem com nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 30 de setembro.

A convocação dos candidatos ocorrerá conforme interesse da Administração e o exercício do estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, com jornada diária de cinco horas, de 2ª a 6ª feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

O estagiário auxilia nos trabalhos das varas e ao mesmo tempo convive com a rotina da atividade para qual se prepara. A administração do TJMS, presidida pelo Des. Sérgio Fernandes Martins, incentiva e investe na manutenção dessas contratações para as mais diversas áreas do Poder Judiciário.

Mais informações pelo telefone (67) 3908-6121 ou na Secretaria da Direção do Foro da comarca de Coxim.

*Com informações da Secretaria de Comunicação do TJMS