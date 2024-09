Semana começa com o tempo firme e seco em MS

A semana começa com o tempo quente e seco no Estado, com altas temperaturas, que estarão acima da média. A umidade relativa do ar continua baixa, principalmente no período da tarde.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do MS (Cemtec), este cenário ocorre devido a intensa massa de ar quente e seca, que favorece a onda de calor na região central do Brasil.

De segunda (9) a quarta-feira (11) o tempo vai continuar firme, com sol e poucas nuvens, com baixa unidade relativa do ar, entre 5% e 20%. A orientação é que as pessoas se hidratem e evitem exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

A previsão é de mínima de 23°C e máxima de 38°C em Campo Grande. Já em Dourados varia entre 19°C e 38°C. Na região do Pantanal, em Corumbá, a mínima será de 24°C e máxima de 39°C. Em Porto Murtinho pode chegar a 40°C, com mínima de 25°C.

*Com informações do Cemtec/MS