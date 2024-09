Semana começa com temperaturas amenas, mas resto da semana deve ser marcada pela volta do calor

Com o aumento gradativo nas temperaturas ao longo da semana, os próximos dias devem ser marcados por mais calor em Mato Grosso do Sul. A meteorologia indica tempo firme, mas com variação de nebulosidade.

Depois de um amanhecer mais fresco, os termômetros vão subindo durante a manhã e a tarde, principalmente entre esta segunda-feira (16) e amanhã (17).

Continue Lendo...

Pancadas de chuvas podem ocorrer principalmente nas regiões Central e Leste com avanço de um sistema de baixa pressão atmosférica, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas regiões Sul, Sudeste e Leste do estado a mínima foi de 14 °C e a máxima prevista é de 26 °C. No Pantanal e no Sudoeste espera-se que os termômetros registrem até 31°C.

Em Paranaíba a mínima foi de 18°C e máxima prevista para 36°C, assim como no Norte. Para Campo Grande a meteorologia indica máxima de 31°C. Pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km por hora.

*Com informações do Cemtec/MS