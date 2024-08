Semana pra Dança está com edital aberto para a seleção de artistas, grupos e companhias

Termina no próximo dia 10 de agosto o prazo para as inscrições à seleção de artistas, grupos e companhias de dança sul-mato-grossenses que desejam participar da ‘Semana pra Dança’. O evento, será realizado entre os dias 30 de setembro a 06 de outubro em Campo Grande, é uma programação especial em celebração ao Dia Internacional da Dança (29 de abril).

As apresentações serão realizadas em diversos pontos da Capital como: teatros, escolas, praças, shoppings, entre outros.

Segundo a produtora do Arado Cultural - organizadora do evento - Renata Leoni, a iniciativa impacta econômica e socialmente os profissionias da dança e o público em geral.

“É muito importante para que a gente possa divulgar a arte da dança para muitas pessoas, principalmente aquelas que normalmente não tem acesso a apresentações, oficinas, enfim a uma série de atividades que relacionam a dança com o público. Para os profissionais é de suma importância, porque é uma forma de mostrar o que está sendo feito, ser remunerado pelo trabalho - todos os artistas, grupos e companhias que se apresentarem serão remunerados com cachê. E para o público é um momento de congraçamento, de reconhecer a dança como uma arte que está em todo lugar”.

O edital pode ser acessado aqui. Mais informações, envie um e-mail para: [email protected] ou ainda acesse o perfil do Arado Cultural nas redes sociais.

A Semana pra Dança foi realizada pela última vez em 2018. Este ano, marca o retorno do evento após cinco anos, período em que sua realização foi prejudicada por diversos fatores, incluindo a pandemia. A Arado Cultural, organização com mais de 10 anos de experiência em produção cultural e responsável pelos principais festivais de dança do MS, é a responsável por coordenar o evento que conta com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.