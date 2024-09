Semanas decisivas da corrida eleitoral 

A ansiedade começa a bater forte no comando da campanha dos principais candidatos na corrida eleitoral pela Prefeitura de Campo Grande. Quem está na frente, adota toda cautela para não perder fôlego na reta final e quem vem atrás, busca alternativas para conquistar vaga no segundo turno da campanha.



Rose Modesto (União Brasil) está se blindando de ataques na reta final da campanha eleitoral. Ela já bateu à porta da Polícia Federal para registrar BO de ataques que vem sofrendo nas redes sociais. Mais do que nunca, Rose precisa segurar a ponta da corrida eleitoral para não cair nos últimos dias da campanha. Ela lidera todas as pesquisas já divulgadas.

Os números apontam grande vantagem de Rose sobre os seus principais concorrentes: Beto Pereira (PSDB) e Adriane Lopes (PP). Em tese, Rose praticamente carimbou o seu passaporte para o segundo turno.



Já a briga pela segunda vaga está acirradíssima. Não dá para apostar quem será o indicado ou a indicada do eleitor para enfrentar Rose no segundo turno. Por causa da diferença indicada pelas pesquisas, não há uma polarização de um rival com a Rose.

Hoje, curiosamente, a polarização está entre Beto e Adriane. Os dois disputam a segunda vaga do turno decisivo das eleições para Prefeitura de Campo Grande. Beto conta com o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para dar um empurrão na reta final da campanha. Do outro lados, os ex-ministros bolsonaristas, senadores Ciro Nogueira (PI), da Casa Civil, e presidente nacional do PP, e Tereza Cristina (MS), da Agricultura, somaram força para tentar derrotar o candidato do ex-presidente, Beto Pereira.

Isso mostra a pressão do jogo eleitoral por vaga no segundo turno das eleições. Pela beirada, corre a deputada federal Camila Jara (PT). Ela depende do maior envolvimento do presidente Lula e da participação da primeira-dama Janja para ganhar força na reta final da campanha eleitoral.