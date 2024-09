Seminário debate ações de preservação em áreas úmidas, em Campo Grande

Seminário debate conservação das áreas úmidas com objetivo de colher subsídios para elaboração da Estratégia e Plano de Ação Estadual de Biodiversidade (Epaeb). O evento é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação(Semadesc) em parceria com a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) e apoio do Sebra, e será realizado na quinta-feira (26), das 14h às 18h, no espaço LivingLab do Sebrae e terá transmissão online.

Conforme explicou o secretário de Meio Ambiente da Semadesc, Artur Falcette, o I Seminário Estadual sobre Áreas Úmidas no Contexto das Metas Kunming-Montreal acontece em um momento decisivo tanto para o Estado quanto para o País, “dado o agravamento da crise ambiental provocada pelas mudanças climáticas”. Será uma oportunidade importante para alinhas esforços regionais às metas estabelecidas pela COP 15 visando inserir a natureza em um caminho de recuperação.

Continue Lendo...

A programação do evento contará com a palestra de abertura intitulada “Estudos sobre Áreas Úmidas do Bioma Cerrado: Subsídios para o Desenvolvimento Sustentável diante das Mudanças Climáticas”, ministrada por Arnildo Pott, especialista em botânica e ecologia. Na sequência, será realizada uma mesa-redonda com especialistas de diversas áreas, debatendo temas essenciais para a preservação dos ecossistemas de áreas úmidas, como restauração ecológica, integração de políticas de biodiversidade e clima e as inter-relações entre água, energia e agricultura. O evento é gratuito e aberto ao público em geral e as inscrições já podem ser feitas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Evento: I Seminário Estadual sobre Áreas Úmidas no Contexto das Metas Kunming-Montreal.

Local e data: LivingLab, R. Brasil, 205 – Monte Castelo, Campo Grande MS; 26 de setembro de 2024, das 14h às 18h.

Transmissão online: Google Meet – meet.google.com/ivf-bxyn-gmh

Inscrições online.

*Com informações da Semadesc/MS