Senac Beauty Expert traz a Campo Grande renomados profissionais

O Senac MS, em uma iniciativa inédita, criou o Senac Beauty Expert, uma série de workshops e masterclasses que traz para Campo Grande nomes importantes da beleza e estética, uma das áreas que mais cresce no Brasil.

A programação começou em abril com o tema visagismo, tendo como convidado o precursor dos estudos sobre o assunto, Robson Trindade. A próxima edição está marcada para os dias 15 e 16 de julho e vai contar com o especialista em penteados, Charlem Strelow.

O artista transita dos penteados clássicos aos glamourosos cabelos conceituais de editoriais de moda e passarela e traz uma visão ampla sobre o uso conjunto da técnica e da arte. Já atuou junto às maiores marcas globais voltadas para cabelos, como a L’Oreal.

E, neste sábado (6), a docente do Senac-MS, Nara Forato, participou do programa Festas e Eventos, na Rádio CBN Campo Grande, trazendo mais detalhes sobre os eventos e as diferentes profissões nas áreas de beleza e estética.

Acompanhe a entrevista na íntegra:

Outros eventos em 2024

Além da edição em julho, estão programados mais 2 eventos nos meses de agosto e novembro. Confira a programação:

19 e 20 de agosto – Viviane Nascimento

Eleita entre as 10 melhores maquiadoras do Brasil e criadora do método Cinza Nunca Mais (CNM), Viviane se destaca por sua técnica de maquiagem para peles negras, desenvolvida através dos anos de profissão e vivência própria.

11 e 12 de novembro – Negra Ba

Referência em alongamentos e unhas artísticas. Nega Ba é uma das manicures mais premiadas do Brasil. Com seu pioneirismo na Nail Art e Nail Design, ela é uma ativista do empoderamento feminino, além de professora do programa Empreendedoras da Beleza do grupo O Boticário.

Inscrições e mais informações sobre as próximas edições do Senac Beauty Expert, acesse http://ms.senac.br/beautyexpert.