Senadora Tereza Cristina participará de evento do PP em Dourados

A senadora da República e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP) confirmou presença no evento que o Partido Progressistas irá realizar na próxima quinta-feira (4), às 19 horas, na sede campestre do Clube Nipônico, em Dourados, segundo maior município de Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade, serão assinadas as fichas de filiação ao PP de dezenas de lideranças políticas locais que apoiam a reeleição do prefeito de Dourados Alan Guedes, maior representante do partido na região.

Tereza Cristina afirmou que o atual gestor tem trabalhado com seriedade e respeito, resgatando a credibilidade da gestão municipal, valorizando os servidores públicos e tirando do papel projetos importantes que estão no Programa Desenvolve Dourados.

A senadora Tereza Cristina e o prefeito Alan Guedes

Alan Guedes revela que a senadora tem contribuído para a tomada de decisões em momentos políticos considerados sensíveis. "Como prefeito, é um privilégio ter a senadora Tereza como amiga e conselheira. Tem decisões que não são simples e nem fáceis. E, nessas horas, é importante ter alguém como Tereza para conversar", disse.







Referência

Tereza Cristina é uma das maiores referências da política sul-mato-grossense e foi eleita senadora pelo PP com quase 830 mil votos nas eleições de 2022. Ministra do governo Bolsonaro, por diversas vezes, ela foi elencada pelo ex-presidente como uma das mais competentes ministras do Governo Federal, ao lado do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A senadora é o nome do PP para concorrer a eleição presidencial em 2026. A decisão é de setembro de 2023 e ocorreu durante reunião da Executiva Nacional. A pré-candidatura ainda precisa passar por apreciação da convenção partidária.

Tereza tem minimizado a indicação, mas nos bastidores da política, a ex-ministra e atual senadora tem apresentado uma capacidade ímpar de articulação com outros líderes políticos de partidos diversos. Astuta, educada e firme, Tereza conhece os caminhos para atingir os objetivos, dizem os mais próximos.