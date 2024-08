Sertanejos Jads e Jadson realizam show de graça nos 125 anos de Campo Grande

A partir das 16h desta segunda-feira (26), feriado pelo aniversário da capital sul-mato-grossense, a dupla Jads e Jadson recebe o público no palco montado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, para um show em comemoração aos 125 anos de Campo Grande.

O evento tem entrada gratuita e o local será cenário para a gravação do DVD 'O Bruto é Pop', que terá, além do ritmo sertanejo, versões repaginadas de clássicos do pop, rock e MPB dos anos 80 e 90. A cantora paulistana Kell Smith, que se tornou conhecida pela canção "Era uma Vez", foi convidada para participar do novo trabalho da dupla e estará no evento em Campo Grande.

Continue Lendo...

A gravação está marcada para começar às 17h30, horário estrategicamente escolhido pela produção do evento para destacar o pôr do sol campo-grandense nas imagens do DVD.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um recado importante divulgado nas redes sociais da dupla é para que o público não esqueça de se hidratar. Para isso é recomendado levar muita água e, pra quem gosta, incluir o tereré na mochila. A mensagem ainda destaca que é proibido levar garrafas de vidro e objetos perfurantes. A presença de vendedores ambulantes não autorizados também será barrada, conforme a produção do show.

E para curtir a apresentação com mais conforto, o público ainda pode levar cangas para estender na grama e/ou banquinhos para sentar.

A DUPLA

Jads e Jadson são irmãos que nasceram com o dom tocar viola caipira e cantar. A dupla é conhecida por defender a bandeira do sertanejo raiz agregado ao estilo moderno de composição, criando uma identidade única somada ao estilo de voz diferenciado que é a sua marca registrada.

Com mais de uma dezena de discos lançados e um repertório extenso, a dupla tem uma história significativa na música sertaneja sul-mato-grossense. Os primeiros sucessos a tocar nas rádios do país,a partir de 2003, mostravam a personalidade indiscutível dos dois, entre eles “Com todos menos comigo”. Os trabalhos da dupla somam quase 1 bilhão de visualizações no Youtube.