SES-MS alerta para agravamento de doenças por falta de vacinação

Conforme os registros da Coordenadoria de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS), a taxa de vacinação da população está bem abaixo da meta para as principais vacinas do calendário de imunização.

As menores taxas registradas neste ano, até agora, são as da Hepatite A e BCG, que previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar). Apenas 78% do público alvo foi imunizado com essas doses em Mato Grosso do Sul.

A coordenadora de Imunização da SES-MS, a enfermeira Ana Paula Goldfinger, explicou que vários fatores têm contribuído para a baixa procura pelas vacinas nas unidades de saúde. E revelou que os baixos índices de vacinação foram observados em anos anteriores ao da pandemia, mas agravado desde 2020.

Acompanhe na entrevista à Rádio CBN, nesta quinta-feira (11):