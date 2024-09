Sete pessoas são presas por exploração de Jogo do Bicho e caça-níqueis na Capital

Sete pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa especializada na exploração do “Jogo do Bicho” e de máquinas caça-níqueis em Mato Grosso do Sul. O grupo seria responsável por mais de mil bancas de apostas em Campo Grande e já teria arrecadado mais de R$ 225 milhões desde 2021.

As prisões foram efetuadas durante a operação “Forasteiros”, deflagrada nesta quinta-feira (26) pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual (Gaeco), em conjunto com a Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco). Também foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Aquidauana, São Paulo, Marília (SP), Pompeia (SP) e Araguaína (TO).

As investigações começaram há cerca de nove meses e revelaram a atuação de uma organização criminosa autointitulada “MTS”, cujas lideranças são originárias do Estado de São Paulo. O grupo já atuava em outras localidades do país e chegou a Campo Grande em meados de 2021.

O nome da operação faz alusão ao fato de a organização criminosa ser liderada por indivíduos naturais de outros estados, que migraram para Mato Grosso do Sul para explorar as atividades de jogos de azar em Campo Grande, o que já faziam em suas localidades de origem.

*com informações do MPMS